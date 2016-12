Mourinho fuori dalla Champions: la rete lo ribattezza SpecialOut

09:24 - Special One? No, oggi Mourinho è Special Out! Con tanto di hashtag che spopola sulla rete. L'eliminazione del Chelsea dalla Champions , con il Psg in inferiorità numerica per un'ora e mezza, ha scatenato l'ironia dei detrattori del portoghese. Senza Ibrahimovic, i francesi hanno confezionato l'impresa a Stamford Bridge e Mourinho diventa così mister "Zeru Champions": tante parodie, tante prese in giro. Amato o odiato, mai fonte di indifferenza.