Mourinho esonerato, Moratti: "Le doti restano indiscutibili"

L'esonero di Mourinho ha scosso il mondo del calcio e da più parti stanno piovendo le reazioni. "Dispiace molto per Mourinho - ha dichiarato l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti con il quale il portoghese conquistò la Champions League -. Le sue doti professionali restano indiscutibili, ma forse al Chelsea c'era una situazione che non sapeva vivere nemmeno lui. Era entrato in un tunnel da cui non riusciva a vedere la luce".

A legare Massimo Moratti e il tecnico portoghese è un legame stretto, di reciproco affetto mai nascosto che dura dal Triplete conquistato nel 2010 con l'Inter. "Non so cosa non abbia funzionato quest'anno al Chelsea - ha dichiarato l'ex patron nerazzurro all'Ansa -, era tutto molto strano. Mourinho era entrato in un tunnel da cui non riusciva a vedere la luce, una situazione nuova a cui non era abituato. Le sue doti professionali comunque non possono essere messe in discussione".