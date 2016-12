Mourinho, è il giorno del giudizio

Lo Special One è certamente abituato a gestire la pressione, ma non è eufemistico dire che in questo momento si trova spalle al muro come mai prima d'ora: in ritardo in campionato (5 sconfitte in 10 gare e soli 11 punti conquistati), eliminato dalla Coppa di Lega e in difficoltà anche in Champions (1 vittoria, 1 pari e 1 sconfitta finora), con una squadra penalizzata dagli infortuni (Courtois, Ivanovic, in dubbio per oggi anche Diego Costa e Pedro) e per di più sotto il fuoco della critica per i soliti atteggiamenti al limite con arbitri e avversari, senza contare il caso Carneiro.



Difficile, conoscendolo, che si scomponga più di tanto, e infatti la sua reazione è stata la solita: ironica - "E' un momento fantastico", ha detto in settimana dopo il ko ai rigori in coppa con lo Stoke - e grintosa. Nella conferenza stampa di ieri ha rispedito al mittente le domande sul suo futuro con un laconico: "Non mi preoccupa, quello che mi preoccupa è riuscire a vincere e recuperare posizioni in classifica". Ma ha tradito anche un po' di umano nervosismo quando gli è stato chiesto del rapporto con Abramovich: "Non devo dire a voi se ci ho parlato o meno". Il sostegno della first lady Marina gli avrà fatto piacere, così come l'attestato di stima di Klopp, cui ha replicato affermando: "Mi piace molto come tecnico e come persona". Alle 13.45 i due incroceranno le lame sul terreno di gioco: Mourinho resterà in piedi?