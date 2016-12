Mourinho, due partite per riprendersi il Chelsea

Ultimatum a Mourinho : due partite per riprendersi la panchina del Chelsea . Lo Special One per evitare l'esonero dovrà vincere contro Dinamo Kiev in Champions e Stoke City in Premier League. Questa la decisione di Abramovich che ha preso tempo per valutare le alternative. Tra queste è spuntato anche Fabio Capello che, secondo rumors d'Oltremanica, sarebbe già stato contattato dal presidente russo. Il sogno è Guardiola per il 2016.

LIPPI: "IL CHELSEA NON MI HA CHIAMATO""Jose Mourinho esonerato dal Chelsea? Non credo proprio, se lui va via dovrebbero dargli 25milioni di buona uscita...". La pensa così Marcello Lippi, ex ct della nazionale, intervenuto a "Non è un paese per giovani" su Radio2. Secondo Lippi, il Chelsea terrà lo Special One: "tanto ad oggi la Premier non la puoi rimediare, possono arrivare a fine stagione e poi tirare le somme. Diverso sarebbe il discorso se le cose andassero male anche in Champions". Ma Lippi sarebbe pronto per un'eventuale chiamata di Abramovich? "Non lo so - risponde il tecnico viareggino - Di solito quando una società ha in mente tre o quattro nomi vengono fuori sempre quelli, nessuno dei quali, però, alla fine viene preso davvero". E il suo nome è mai stato fatto? "No, finora il mio nome non è mai stato fatto", ha concluso Lippi.