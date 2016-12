E ARRIVANO LE SCUSE AI TIFOSI PER IL 4-0Momento duro per Mourinho, mitigato però dalla vittoria in Coppa di Lega contro il City di Guardiola. Un successo che ha in parte cancellato l'amarezza per la pesante batosta contro il Chelsea. E Mourinho, al termine del derby di coppa, si è diretto sotto ai propri tifosi scusandosi per la sconfitta. Lo Special One ha mimato con le mani il 4-0 e poi le ha giunte in segno di preghiera, chiedendo scusa ai fan.