Mourinho contro Allegri: "Pogba? Non ne parlo, è lui che parla di Oscar e Ramires"

Josè Mourinho va all'attacco dell'allenatore della Juve Massimiliano Allegri nella conferenza stampa alla vigilia del weekend di Premier League. Alla domanda sulla presunta offerta di 85 milioni del Chelsea per Paul Pogba, riportata dai tabloid inglesi, lo Special One è esploso: "Pogba? Non posso parlare di un giocatore della Juventus - ha dichiarato - So che Allegri ha parlato tutta l'estate di Oscar e Ramires, ma io non lo farò".