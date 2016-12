Mourinho, altri guai: denunciato da Eva Carneiro

Nuovi guai per Josè Mourinho , che oltre all'avvio flop in Premier League con il Chelsea (11 punti in 11 partite) deve deve fare i conti con alcuni problemi di natura extra-calcistica: il manager portoghese, infatti, è stato querelato dall'ex medico dei Blues, Eva Carneiro . Una denuncia che costringerà lo Special One a presentarsi in tribunale se non verrà raggiunta un'intesa tra le parti prima dell'udienza.

L'episodio, ormai noto, si riferisce alla gara d'apertura della Premier, pareggiata in casa dai Blues contro lo Swansea. Per essere entrata in campo in soccorso di Eden Hazard, lasciando la squadra momentaneamente in inferiorità numerica, la dottoressa era stata definita "ingenua" da Mourinho davanti ai media, prima di essere sollevata dal suo incarico di medico della prima squadra. I legali della Carneiro hanno già citato in giudizio il club per dimissioni forzate, ma ora hanno presentato una denuncia anche a carico di Mourinho.