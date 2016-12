Mourinho allo stadio incappucciato: il web si scatena

Si sa, il meteo a Kiev non è mai dei più favorevoli. E José Mourinho, in Ucraina per seguire la sfida dei padroni di casa contro la Spagna (qualificazioni ad Euro 2016, finita 1-0 per le Furie Rosse), ha scelto un impermeabile con cappuccio per proteggersi dalle intemperie. L'immagine non è sfuggita al web, che lo ha presto paragonato agli Jedi e all'imperatore Palpatine di Star Wars, al supereroe Arrow e perfino a Isabella di Castiglia!