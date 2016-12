Mourinho a rischio esonero: lady Abramovich si oppone

WHAT WOMEN WANTLe gerarchie in casa Chelsea sono chiare: il ds Michael Emenalo sceglie i gicoatori, la Granovskaia (in quanto direttrice responsabile del club) si occupa personalmente della formalizzazione dei contratti di tutto lo staff. Lei ha spinto per il ritorno di Mou, lei ora avrebbe detto no al suo siluramento. Il patron Roman si fida ciecamente della sua consorte: non a caso è merito suo se l'ultimo bilancio è stato chiuso in attivo di 4,5 milioni. Se questa difesa a spada tratta è legata a meri motivi tecnici e/o affettivi, forse non lo confesserà mai. Di certo l'idea di dover pagare allo Special One una faraonica buonuscita da 40 milioni di euro non alletta affatto le casse londinesi.



Quello di Lady Abramovich è uno dei casi più recenti, eclatanti e dal maggior peso specifico di "donne al potere" che cambiano o cristallizzano la geofisica del calciomercato continentale. La scorsa estate ci ha pensato la fidanzata di Milinkovic-Savic a surriscaldare un trasferimento praticamente annunciato. Il serbo che entra nella sede viola, prende in mano la penna per firmare il contratto ma poi... tutto si blocca. "Fermi tutti, lei non vuole vivere a Firenze", il pensiero minaccioso che risuona nella mente del possente mediano. E la Lazio che scrive il finale di una storia da tramandare per generazioni. E che dire della mamma di Rabiot? Nell'estate del 2014 mezza Europa, comprese Roma e Juventus, corteggiava il centrocampista utilizzato con il contagocce da Laurent Blanc a Parigi. Il risultato è sotto gli occhi di tutti: il talento di Saint-Maurice è ancora lì, in attesa della prossima chance. Che non tarderà ad arrivare. "Adrien lascerà la Francia a fine stagione", la sentenza della signora Veronique. Un chiaro assist alle contendenti: l'assalto 2.0 non si farà attendere. "Più potere alle donne nel calcio", aveva auspicato Blatter qualche giorno fa. Considerando la sola Lady Abramovich, evidentemente siamo sulla buona strada. Sempre che il possibile blitz Klopp a Stamford Bridge non riesca a prevalere anche su di lei...