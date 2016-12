Mou-Wenger, la guerra continua: "Lo specialista in fallimenti, trattato come un re"

Nuova puntata della 'faida' tra Arsene Wenger e José Mourinho che oggi ha definito il collega francese "il re che piange dalla mattina alla sera". La rivalità tra i due si è riaccesa dopo la sfida di settimana scorsa tra Chelsea e Arsenal, vinta dai Blues e terminata in inferiorità numerica dai Gunners per via della doppia espulsione di Gabriel e Santi Cazorla.

In settimana la commissione disciplinare ha scagionato Gabriel, punendo con tre giornate di squalifica il suo provocatore, Diego Costa. Una sentenza che ha fatto infuriare lo Special One, che pure non ha mai voluto nominare il detestato collega. "Può parlare degli arbitri, spingere le persone nell'area tecnica, può piangere notte e giorno e non gli capita mai nulla - l'accusa di Mou - Può anche non ottenere risultati, e mantiene ugualmente il suo posto, è un re, è un privilegiato".

In passato Mou lo aveva definito uno "specialista in fallimenti", oggi - alla vigilia della trasferta del suo Chelsea a Newcastle - ha rincarato la dose: "In questo paese c'è un solo allenatore che non è mai sotto pressione, tutti gli alti lo sono: Manuel Pellegrini, Brendan Rodgers, Steve McClaren. Noi non possiamo perdere mai, non possiamo essere al di sotto delle aspettative".