Mou veste... Ranieri: "Il Leicester deve dedicargli lo stadio"

Il mondo del calcio si stringe intorno a Claudio Ranieri, e a tendergli la mano è un avversario in tante battaglie. Sul profilo instagram le parole di Josè Mourinho sono chiare: "Campione d'Inghilterra e allenatore dell'anno FIFA, licenziato. Questo è il nuovo calcio, Claudio. Continua a sorridere amico, nessuno può cancellare la storia che hai scritto". E poi in conferenza stampa indossa la maglia con le iniziali CR e dice: "Il Leicester a questo punto deve fare solo una cosa: dedicare a Ranieri il nome dello stadio".

Intanto già si parla della successione è il favorito per i bookmakers è Roberto Mancini. Che dice: "Mi spiace per il amico Claudio. Quel che ha fatto resta nella storia del calcio mondiale".