Mou concede vacanze extra a Ibra: "A 34 anni deve riposare"

Che Ibra non fosse uno come gli altri si sapeva già. La conferma, se mai ce ne fosse bisogno, arriva anche da Mourinho, che ha deciso di concedere due giorni di riposo in più allo svedese. Il motivo, però, è riferito all'età di Ibrahimovic: "Quando hai 34 anni non puoi giocare 70 partite in stagione ed hai bisogno di riposarti. Zlatan ha giocato tutti i 90 minuti delle prime 4 gare stagionali e per questo avrà due giorni di riposo in più rispetto ai compagni".