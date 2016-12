Mou allo United con uno stipendio da favola: 20 mln di euro

Mourinho, si sa, sarà il nuovo allenatore del Manchester United. A giugno. Mou appena ieri ha detto di non sapere niente, che tornerà in panchina, ma non sa dire dove. Oggi il Diario de Noticias, quotidiano portoghese, ha annunciato che il matrimonio Mou-United è cosa fatta e a cifre astronomiche.

Secondo il quotidiano di Lisbona, infatti, il tecnico ex Inter avrebbe raggiunto l'accordo economico coi Red Devils per un triennale da 15.750.000 sterline l'anno, ovvero 20 milioni di euro.

Il club inglese -scrive il quotidiano- terrà fino a fine stagione Louis Van Gaal a causa di una penale che costringerebbe lo United a pagare una buonuscita di 15 milioni di euro.