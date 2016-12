Morto l'ex Pallone d'Oro Masopust

Giornata di lutto per la Repubblica Ceca e per il calcio europeo per la morte di Josef Masopust, ex centrocampista che si è spento all'età di 84 anni. E' stato uno dei calciatori più forti nel suo ruolo ed è stato il primo ceco a conquistare l'ambìto Pallone d'Oro nel 1962, anno in cui giocò e segnò nella finale mondiale in Cile, persa 3-1 dalla sua Cecoslovacchia contro il Brasile.