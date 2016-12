Morte tifoso Deportivo: 30 arresti

14:06 - La polizia spagnola ha arrestato 30 ultrà coinvolti nell'omicidio del tifoso galiziano, Francisco José Romero, 43 anni, che ha perso la vita durante gli scontri fra le tifoserie dell'Atletico Madrid e del Deportivo La Coruna, prima della partita del 30 novembre scorso. Secondo fonti investigative, nel blitz effettuato a Madrid e provincia sono finiti in manette anche i due presunti autori materiali dell'aggressione.

L'operazione, ribattezzata "Nettuno", ha portato dunque all'individuazione dei due esecuturi materiali dell'omicidio del tifoso galiziano, pestato a morte e buttato nelle acque del fiume Manzanares, nei pressi dello stadio Calderon.



Per l'identificazione degli arrestati, la polizia si è servita dei filmati registrati dalle telecamere di sicurezza e degli stessi video ripresi sui cellulari degli ultrà, oltre che di testimoni degli incidenti.



Secondo fonti investigative, tutti i fermati apparterrebbero al gruppo di estrema destra del Frente Atletico e uno degli omicidi sarebbe un tassista del Comune di Parla.



Domenica 30 novembre è andata in scena una vera e propria resa dei conti tra le due tifoserie antagoniste che, armate di mazze di ferro e coltelli, si sono date appuntamento nelle prime ore del mattino nei pressi dello stadio.



Sembra chiara la responsabilità delle istituzioni, visto che la polizia locale non era stata allertata perché la Commissione antiviolenza nello sport non aveva considerato il match ad alto rischio.



Il risultato è stato uno dei giorni più bui del calcio spagnolo: un morto, 21 feriti e oltre sessanta arresti.