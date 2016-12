Morrison guida la carica degli "inglesi improponibili"

Ad oggi, la Lazio sembra aver perso la scommessa Ravel Morrison: l'inglese è arrivato come grande promessa ma non ha lasciato il segno. In Inghilterra non sono stupiti, l'ex United è infatti stato inserito in una lista di calciatori emigrati all'estero dopo aver fallito in patria. Il Telegraph li chiama addirittura "improponibili" e tra questi inserisce anche vecchie conoscenze come Bothroyd e Wright-Phillips.