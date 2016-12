Moretti e Rugani: "Un sogno essere in Nazionale"

16:08 - Daniele Rugani ed Emiliano Moretti scoprono l'universo Italia. Entrambi sono stati lanciati in azzurro da Antonio Conte: "Non mi aspettavo di arrivare in Nazionale così presto - spiega il baby difensore dell'Empoli -. Fin qui è una stagione incredibile". Non si discosta troppo nemmeno il difensore granata, che a differenza del collega di anni ne ha 33: "Se sono qui è grazie alla gavetta. Condivido questa gioia con il Torino".

"La gavetta è decisiva a livello di esperienza, formativa per il carattere - spiega ancora Moretti -. E ora che sono qui ne voglio approfittare, è il massimo poter lavorare accanto a gente che ha più di 100 presenze in Nazionale. Sono uno che non molla mai e che ha continuamente voglia di migliorarsi". Il difensore del Toro interviene sul tema giovani: "Il problema è solo nostro, la colpa non è degli stranieri. E' la serie A a chiamarli, e spesso vengono preferiti a giovani italiani dal talento superiore".

Rugani è l'eccezione alla regola: "E' un sogno che realizzo insieme a un club che ha il coraggio di lanciare anche in A i giovanissimi, un club che permette a un ragazzo come me di sbagliare senza pressioni. Sì, sono al posto giusto nel momento giusto". Il difensore toscano era già stato convocato da Conte in occasione del doppio confronto con Azerbaigian e Malta, ma poi fu costretto a trasferirsi in Under 21 per l'infortunio di Romagnoli. Per uno "precoce" come lui inevitabile parlare di futuro: "Io alla Juve a gennaio? Non ho segnali in questo senso, né mi informo. Certo, fa piacere l'interesse di un club simile, ora sono però concentrato solo sulla stagione dell'Empoli".