Moratti telefona a Thohir. E Mancio avrà Pedro

12:39 - Una telefonata di Massimo Moratti a Erick Thohir. Mercoledì nel tardo pomeriggio, in quel mercoledì (ieri) cominciato con quei titoli "Moratti ricompra l'Inter", trascorso fra chiare smentite, degli ex presidenti Moratti e Pellegrini nonché del primo sponsor, Tronchetti Provera, e poi chiuso con l'idea che anche il giorno dopo (oggi) i resoconti sull'azionariato popolare si sarebbero arricchiti, non spenti.

Così, Moratti ha chiamato il suo successore per dirgli che non ci sono progetti di ribaltone, e la collaborazione procede: Thohir presidente, Moratti sempre pronto a dare una mano, a dare un'idea com'è stata quella di Mancini, a novembre.

Questo ha spiegato Bruno Longhi, che ha intercettato -appunto- la telefonata, in attesa dei prossimi eventi che sono legati al calciomercato. E Longhi ha ribadito la notizia anticipata un mese fa: ovvero che Pedro (Barcellona) narriverà all'Inter il prossimo luglio, anche se il Barca attraverso Ariedo Braida ha chiesto in cambio Kovacic che all'Inter non hanno ancora deciso se ritenere incedibile o no.

Per Touré il progetto va avanti, ma -lo ha ammesso anche Mancini- non sarà facile strapparlo al City, e comunque si farà di tutto e anche di più.

