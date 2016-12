Moratti: "Sono felice per Ranieri"

Anche Massimo Moratti si è complimentato con Claudio Ranieri per la vittoria in Premier League del Leicester. "Sono molto felice per Ranieri. E' stato sempre vicino a vincere un titolo, ma quella con il Leicester è una favola, una cosa meravigliosa da tutti i punti di vista: calcistico e umano. Ha fatto un exploit ed è una dimostrazione del fatto che nella vita bisogna essere pazienti.", ha detto l'ex presidente dell'Inter all'Equipe.