Moratti: "Mancini, buon esordio. Terzo posto? Proviamoci"

16:06 - Il derby di Milano non è piaciuto a molti, ma a qualcuno sì e tra questi c'è l'ex presidente dell'Inter Massimo Moratti: "Il match mi è piaciuto - ha dichiarato - e l'Inter non ha giocato male. Nonostante sia appena arrivato Mancini sta già facendo un buon lavoro". L'obiettivo resta conquistare il terzo posto: "Non so se potrà riuscirci, dipende da come i giocatori si adatteranno a Mancini e lui stesso ai giocatori a disposizione".

Gli elogi sono tutti per il nuovo allenatore: "Devo dire che Roberto è stato bravo perché era una partita anche emotivamente difficile e aveva la squadra in mano da una settimana. L'entusiasmo per il suo ritorno è giusto perché evoca tante vittorie e quando c'è una situazione di stanca, il cambiamento dà sempre un'emozione in più". Qualcuno si è stranito per il cambio di modulo all'ultimo: "Mi sembra fosse necessario per il tipo di giocatori". Infine una battuta sul perdono della Juventus a Moggi: "Non ho nessuna intenzione di parlarne".