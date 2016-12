Moratti: "Inter vinci e manda la Juve a -11"

Massimo Moratti vuole "condannare" la Juventus a una "situazione pesante e non semplice da recuperare". Domenica c'è la supersfida con l'Inter e i nerazzurri hanno la possibilità di portare a 11 punti il vantaggio sui bianconeri: "E' una gara più importante per loro, non possono permettersi di sbagliare". L'ex presidente, comunque, tiene alta la concentrazione per gli uomini di Mancini: "Per noi è fondamentale non perdere".