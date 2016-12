Moratti: "Inter da secondo posto, Mancini va sostenuto"

"Noi l'anti Juve? Siamo in corsa per un posto in Champions, ma attenzione perchè Napoli e Roma faranno dei colpi per rimpiazzare Higuain e Pjanic. Oltre a Candreva sono arrivati altri buoni giocatori, e ammetto che questo Gabigol mi incuriosisce: lo conosco poco, ma considerando i club che lo seguono si tratterebbe di un grande colpo". Secondo l'ex presidente nerazzurro il club sarebbe in ottime mani: "I cinesi mi hanno fatto sin da subito una buona impressione: bravi a loro e a Thohir per l'ottimo mercato". Per puntare a qualcosa di più del quarto posto dello scorso anno servono basi solide, e quindi: "Fare rivoluzioni tecniche prima dell'inizio del campionato? Di sicuro serve chiarezza, ma qualora si decidesse di andare avanti con Mancini allora l'allenatore andrebbe sostenuto sotto tutti i fronti". Chiosa su Icardi: "Nessun dubbio, va tenuto". Anche il capitano è un pilastro fondamentale per la rinascita di una Inter vincente.