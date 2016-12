Moratti in esclusiva a Premium Sport: "Scudetto Inter? Ci sono buone speranze"

La campagna acquisti dell'Inter ha soddisfatto Massimo Moratti: "Bella squadra, ora tocca a Mancini assemblarla". L'ex presidente nerazzurro, in esclusiva a Premium Sport, è ottimista per la nuova stagione: "Scudetto? Ci sono buone speranze: penso si possa arrivare terzi e puntare anche qualcosa in più". Poi sui nuovi: "Mi piacciono molto i difensore e Jovetic, ora sono curioso di vedere giocare Perisic".