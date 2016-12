Moratti e il Triplete Juve: "Li vedo determinati"

"Li ho visti molto determinati ed è una qualità necessaria, certo c'è l'ostacolo Barcellona ma una finale è sempre difficile". Ecco Massimo Moratti che, ricordando il Triplete nerazzurro , risponde anche a una domanda sulla finale di Champions League della Juventus che, così, potrebbe fare come come la sua Inter. "Quello rimane nel cuore, quella di Madrid è stata una festa. Sento Mou, mi ha fatto piacere salutarlo dopo che ha vinto col Chelsea".

Un focus, inevitabile, anche sulla gestione attuale dell'Inter: "Si sta ricostruendo. Auguro a Thohir che gli piaccia sempre, a me non è mai mancato il piacere di essere responsabile".

Poi l'ex patron interviene sulla vendita del Milan: "Può darsi che non sia più nella sua strategia di vendere il Milan - ha aggiunto Moratti nell'intervista rilasciata a Dribbling su Rai 2- ci sarà un momento in cui chiarirà come stanno le cose. Io sono andato via con grande dispiacere ma sono convinto d'aver fatto la cosa giusta".