Moratti: "Da Mancini prova di civiltà e coraggio"

“ Mancini ha dato prova di civiltà e coraggio". Così la pensa Massimo Moratti in merito alla querelle tra il tecnico dell'Inter e Maurizio Sarri. "E' coraggioso - ha detto l'ex patron nerazzurro a Premium Sport - e l'ha dimostrato anche in altre occasioni". Giusto denunciare l'accaduto o doveva rimanere un fatto di campo? "Non è stata una denuncia, è successo davanti a tutti , quindi è una denuncia esplicita nel momento stesso in cui è successo".

"Mancini ha fatto benissimo a tener duro - ha continuato Moratti - si è offeso per conto di terzi, è stata una bella cosa, è una persona civile. Se mi aspetto una squalifica per Sarri? No, non lo so, sono problemi che avranno altri". Dalla questione Mancini al cammino dell'Inter: "L'obiettivo? Per l'Inter l'obiettivo deve essere sempre lo Scudetto. Poi andrebbe molto bene anche se dovesse entrare in Champions League. Thohir ha detto che sono un ottimo partner lavorativo? Mi hanno fatto molto piacere le sue parole, non so che partner avesse prima. E' sempre molto gentile".