Moratti: "Complimenti a Thohir, grande mercato"

Massimo Moratti applaude al mercato dell'Inter. "Thohir sta costruendo una squadra per vincere - spiega l'ex numero uno nerazzurro alla Gazzetta dello Sport . Sono soddisfatto dei colpi che sta facendo, Kondogbia è stato un acquisto importantissimo per tutto. Per le esigenze della squadra, per permettere a Mancini di lavorare più tranquillo e per risvegliare l'ambiente e riportare entusiasmo. Il gap con la Juventus adesso è diminuito".

Moratti sa bene che l'Inter l'anno prossimo dovrà tornare in Champions, altrimenti tutti gli sforzi fatti finora non saranno serviti a nulla, per questo ha avvallato le scelte del Presidente Thohir. "Mi ha chiamato prima di conludere l'affare Kondogbia - spiega - l'ho sentito subito molto deciso e sono stato ben contento di dargli il mio ok. Un'operazione importante, ma le alternative erano anche più care. E' sicuramente l'uomo giusto, anche più di Yaya Tourè perchè ha solo 22 anni e tanti margini di crescita".

L'ex numero uno nerazzurro si dice soddisfatto anche degli altri colpi messi a segno dall'Inter, che hanno rinforzato il reparto difensivo. "Murillo lo conosco poco ma ha fatto una grande Coppa America, Miranda è forte ed esperto, mentre per Montoya parla il club di provenienza". Porta chiusa, invece, ad un ritorno di Balotelli: "Non ne ho mai sentito parlare in questi mesi. Mario è un bravo ragazzo - conlude - e spero sempre che torni ai suoi livelli. Ma ora non credo che venga ritenuto funzionale al progetto".