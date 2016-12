Moratti: "Bilancio? Ne manca una..."

Ospite a Crema del Galà di presentazione del Trofeo Angelo Dossena, Massimo Moratti è stato intercettato dal nostro Marco Francioso . Marco Tronchetti Provera ha detto che "se l'Inter rimane relegata a livello nazionale non ha senso per noi proseguire"... "Io non credo che l'Inter abbia idea di rimanere in ambito nazionale. Quest'anno - dice Moratti - è andata così ma l'anno prossimo l'Inter si sta preparando a fare qualcosa di più". Un commento finale sulla stagione, ne manca solo una... "Intanto giochiamo quell'una... Certo non abbiamo avuto molta fortuna e anche questo conta. È stata una squadra presa in corsa da Mancini, credo che ci sia bisogno di ricominciare da capo per creare un gruppo. Ma l'importante è che quest'anno i giocatori abbiano capito qualche cosa attraverso nuovi tipi di allenamento e dimostrato di essere bravi, poi c'è bisogno di qualcosina in più all'interno della squadra".

Non ha parlato di Europa League...

"Dovevano sempre vincere gli altri prima che vincessimo noi. Per scaramanzia è anche bene non pensarci troppo per cercare di arrivarci, non ci siamo riusciti e ora stiamo qui a piangere".



L'agente di Yaya Touré dice che rimane al City: cosa ne pensa?

"Può darsi che vada avanti bene. Sento i responsabili dell'Inter abbastanza fiduciosi, Mancini ci tiene moltissimo, immagino ci arrivino".



Rinnoverebbe il contratto ad Handanovic o come Mancini pensa che un nuovo portiere low cost sarebbe la scelta migliore?

"Se Mancini dice così forse hanno già pensato al finale. Comunque io Handanovic lo considero un grande portiere che però ultimamente ha avuto qualche problema. Chi lo prenderà farà una buona operazione. L'Inter può pensare a un nuovo portiere, ma non sarà facile trovarlo".



Ha un preferito?

"Io sono un tifoso, posso dirle un nome sbagliatissimo. Un tifoso con le quote? Sì, ogni tifoso ha qualcosa di differente. Io ho le quote".



Un pensiero per la finale di Champions del 6 giugno?

"Certamente è un grande obiettivo per la Juve. Se lo raggiungesse farebbe qualcosa di storico com'è stato storico quello dell'Inter. Immagino che siano preparatissimi, il Barça è fortissimo, sarà una partita interessante".



Alla luce del suo momento delicato che consiglio dà a Ranocchia?

"Non è facile anche per Ranocchia questo finale di stagione. È stato un po' criticato ma anche lui ha incontrato delle novità nel gioco. Ha delle grandi qualità, però molte volte non si va bene in un certo gruppo. Può darsi che abbia bisogno di qualcosa di diverso intorno. Ma Ranocchia è un bravissimo ragazzo, spero che si risolva positivamente la sua situazione".



L'Inter dell'anno prossimo sarà da scudetto?

"Spero di sì, certamente l'animo sarà di vincere lo scudetto".