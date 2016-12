Morata: "Sto bene, gioco, segno e la Juve cresce"

Segna in Champions senza soluzione di continuità. Segna pure in campionato e non risparmia assist per i compagni. Alvaro Morata cresce di partita in partita e con lui la Juve, non a caso tornato a fare risultato non solo in Europa ma anche in Italia: "Siamo partiti male - ha raccontato l'attaccante bianconero dal ritiro della Spagna - ma adesso stiamo tornando ai nostri livelli. Io come sto? Meglio. Gioco e faccio gol: sono contento".