Morata: "Non sarei mai andato al Napoli"

Nel corso del programma “Premium Champions”, l’attaccante del Real Madrid Alvaro Morata dichiara: “Auguro sempre il meglio alla Juve. Mi è dispiaciuto andare via ma è il calcio è così, è la mia seconda casa e voglio sempre che vinca, tranne contro il Real. L’acquisto di Higuain? Io so che avevano fatto un’offerta importante per me ma il Real ha detto di no. Il calcio è così, a Torino mi sentivo a casa, la Juve è il più grande club d’Italia ma la vita continua e chissà che in futuro non si possano incontrare ancora i nostri percorsi. Cercato dal Napoli? Hanno parlato con il mio agente ma non sarei mai andato là per orgoglio e per rispetto della Juve che considero la mia seconda famiglia”