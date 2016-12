Morata, messaggio ad Allegri: "Di tutto per un posto da titolare"

12:48 - "La Juve è l'ambiente ideale per crescere: c'è meno giustificazione se le cose vanno male, ma io non abbasso mai la testa". Alvaro Morata non dorme certo sugli allori di un inizio stagione più che positivo e guarda avanti con la prospettiva di migliorarsi ancora. "Al Real ero molto più protetto se sbagliavo, in Italia è diverso, un errore è considerato un fallimento. Per me questo è uno stimolo per lavorare il più possibile".

Sul suo approdo alla Juventus, Morata in un'intervista al quotidano spagnolo "As" parla di "un'opportunità che non si poteva rifiutare". "Quando sei in una squadra di questo livello faresti di tutto per giocare titolare. Per questo sto cercando di adattarmi il più velocemente possibile al gioco italiano". Un obiettivo che lo spagnolo sta perseguendo meticolosamente: "Ogni giorno passo almeno un'ora a rivedere al computer i video dei miei movimenti e di quelli di altri giocatori. In Italia il gioco è molto più tattico e devi muoverti sul campo a seconda del resto della squadra, mentre a Madrid ero abituato a recuperare palla e correre verso la porta".

Lavoro e dedizione che sono valsi a Morata la prima chiamata in Nazionale maggiore. Vedremo se anche con le Furie Rosse il 22enne riuscirà a impressionare Allegri.