Morata, la sfida: "Sono pronto per la Roma" 

23:28 - Morata verso Juventus-Roma. "Sto bene, sento la partita, vorrei giocare. Vedremo". La Juve lo aspetta, lui aspetta il suo spazio in maglia bianconera. L'attaccante parla a JTV, la trasmissione Filo Diretto. "Porto con orgoglio questa maglia, c'è tanta fiducia intorno a me e voglio ripagarla".

Domenica che partita sarà? "Una grande sfida, come in Spagna Barcellona-Real, l'attesa è sempre al massimo, come la tensione. Giocare nello Stadium poi è particolare: avverti una grande carica e capisci come questa carica sia un problema per gli avversari, che la soffrono".

La scelta juventina. "Sono felice di aver preso questa strada, mi sento molto benvoluto, per dire amato, da tutti. Col mister Allegri c'è un rapporto molto chiaro e intenso, parliamo molto di tattica, lavoriamo molto. Dobbiamo migliorare".

Come finirà Juventus-Roma? "Vogliamo fare la nostra partita, una grande partita. Fare il masimo per vincere".



Convocato con la Spagna - Mentre in casa Juve c'è grande apprensione per il problema muscolare di Alvaro Morata, per l'attaccante bianconero dalla Spagna arriva una convocazione per la Nazionale Under 21. Il ct Albert Celades ha infatti chiamato la punta della Juve per il doppio impegno a caccia del pass europeo di categoria contro la Serbia. Morata dovrà presentarsi lunedì alla Ciudad del Futbol, sempre che prima non arrivi lo stop dei medici per il guaio al gluteo destro.