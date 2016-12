Morata esclusivo: "Felice alla Juve, non posso pensarmi in un'altra squadra"

"Adesso comincia la vera stagione. La partita con il City è un punto di partenza per la Juve". Parola di Alvaro Morata in esclusiva a Premium Sport. "Se mi piace il ruolo di esterno? Mi piace giocare. Bisogna adattarsi a quello che vuole l'allenatore. Farei anche il difensore". Il Real vuole riportarlo a Madrid: "Non ci penso, la Juve è la mia squadra e mi trovo benissimo qua. Non posso pensarmi in un'altra squadra. Buffon? Merita il Pallone d'oro".