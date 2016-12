Montreal Impact, show di Drogba: tripletta nel 4-3 ai Chicago Fire

Il Montreal Impact torna alla vittoria in MLS e lo fa nel segno di Didier Drogba. Dopo quattro gare senza successo e l'esonero del tecnico Franck Koplas (sostituito da Mauro Biello), ecco il 4-3 sui Chicago Fire. Tre punti per la gioia soprattutto di Joey Saputo, artefice del trasferimento in Canada dell'ex attaccante del Chelsea. Un hat trick che ha messo in mostra l'intero repertorio dell'ivoriano: destro, sinistro e colpo di testa. E una forma fisica che a 37 anni fa ben sperare i tifosi di Montreal.