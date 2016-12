Montella, Zenga, Di Francesco, Miha e Ventura: come cambiano

Mercato allenatori: voci e tentazioni di fine stagione. Su tutti (caso Ancelotti a parte), Vincenzo Montella. Ha raggiunto l'Europa League con la Fiorentina, ma ha detto di non aver deciso se restare o no. Ha aggiunto: col club viola, non c'è clausola rescissoria. Segno che per un divorzio, occorre trovare un accordo, una via d'uscita.

Per Montella c'erano (rimangono) due possibilità: il Milan e il Napoli. Meno il Napoli, già d'accordo con Sinisa Mihajlovic. Vedremo il Milan, dipende da molti fattori. La Fiorentina non ha chiuso il progetto-Montella, e se dovesse cambiare ai Della Valle piace molto Eusebio Di Francesco.

Veniamo alla Samp, orfana di Mihajlovic. La tendenza è sempre più per Walter Zenga, l'Uomo Ragno che smania dalla voglia di ripresentarsi sulla scena italiana, dopo aver accarezzato nelle ultime due stagioni la (vana) speranza interista.

Per ultima, una voce che fa comunque sensazione: Giampiero Ventura potrebbe lasciare il Torino, e Urbano Cairo farà di tutto perché ciò non avvenga. Ventura è molto stuzzicato dal progetto che il presidente del Cagliari, Giulini, gli ha sottoposto per il rilancio del club caduto in Serie B. Ventura, in tal senso, è un autentico specialista in rinascite.