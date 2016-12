Montella verso il derby: "Guai a sentirci favoriti"

MONTELLA IN CONFERENZAHa sentito Berlusconi?

"Sinceramente non l'ho sentito, ma è ancora lunga l'attesa in vista di domani sera. Non so se sarà il suo ultimo derby, non lo posso sapere. Sicuramente so che è il mio primo derby: cresce un po' di curiosità e anche di emozione. Verrà allo stadio? Non lo so, ma sarebbe un bellissimo regalo e lo aspetto con piacere".



L'infortunio di Romagnoli: si fa male al 13' e rimane in campo fino al 45'. Ne ha parlato con lui?

"L'ho visto subito e stavo per fare invasione... Lo perdoniamo perché giovanissimo: colpa dell'adrenalina. È successo anche a me".



Ha incontrato Jovetic?

"Sì, per caso ci siamo visti al ristorante e ci siamo parlati. Ci hanno visto... Detto questo lui gioca nell'Inter, io sono l'allenatore del Milan e il mercato è lontanissimo. Non è il momento di parlarne".



Lapadula ha qualche chance di partire titolare?

"Come no, più di una chance".



Meglio affrontare l'Inter di De Boer o di Pioli?

"Uguale perché i calciatori sono sempre gli stessi...".



Farà l'Aeroplanino in caso di vittoria?

"Ho qualche chilo in più e ho paura di cadere o atterrare male da qualche parte...".



La partita si può decidere a centrocampo?

"Può essere vero, ma servirà il giusto atteggiamento".



Partita più decisiva per il Milan o per l'Inter?

"Prematuro, non è decisiva per nessuno. Sicuramente è fondamentale per noi. Vogliamo continuare a toglierci delle soddisfazioni insieme ai nostri tifosi, che ci hanno dato credito anche nei momenti di difficoltà. Li ho sempre sentiti molto vicino".



Le parole di Marotta su Donnarumma le hanno dato fastidio?

"No assolutamente no, ormai il calcio è globale e si parla sempre di mercato. Tutto normale".



Partita particolare per Bacca: cosa si aspetta da lui?

"Non deve dimostrare niente, deve stare sereno. Anche Lapadula che ha grande voglia di giocare deve stare tranquillo. Io sono convinto che mi daranno quello che voglio: il gol. Scegliere tra loro due è un dolce problema".



Come sta Zapata?

"Sta crescendo di condizione e si allena regolarmente da qualche settimana. Non può garantire 95 minuti, ma a volte l'esperienza ti fa sopperire alla mancanza di condizione fisica. Se ho già scelto? Sì, però non lo dico. L'ultimo allenamento è domani mattina".



I numeri dicono che senza Romagnoli o Paletta il Milan ha subito una media di due gol a partita: lo sa?

"Vorrà dire che ne dovremo fare tre per vincere... Non è tutta colpa di chi subentra se i numeri sono diversi".



Romagnoli sarà presente?

"Pochissime speranze per vederlo in campo: non vogliamo rischiare di perderlo per diversi mesi".



Come ha visto la squadra in queste due settimane?

"Le sensazioni? Non posso dirle... Sarà una partita difficile che non bisogna sottovalutare. I giocatori devono restare concentrati perché l'Inter è una sqaudra di grandissimo valore. Nelle partite difficili i nerazzurri hanno sempre fatto bene e per loro questa è una partita difficilissima. Daranno il 100%".