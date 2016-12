Montella teme l'attacco di Benitez: "E' formidabile, sono i migliori"

11:51 - E' un Montella carico ma guardingo quello che si prepara ad affrontare il Napoli. "Sarà una partita stimolante e dico solo che ho voglia di vincere - ha spiegato -. Sono arrivati terzi con merito, anche se mi brucia la partita dello scorso anno in casa, così come la finale di Coppa Italia. C'è voglia di rivalsa". L'attacco partenopeo però mette paura: "E' formidabile, sono i migliori". Infine su Gomez: "E' sulla strada giusta".

Clima caldo, dunque, a Firenze in vista del match col Napoli. E lo si capisce anche dalla stoccata di Montella a Benitez: "Lo stimo molto, ma non parlo di lui oggi perché ci ha snobbati, non presentandosi alla conferenza...". "Entrambe le squadre faranno la loro partita, loro ci concederanno campo per poi essere devastanti nelle ripartenze: dovremo stare attenti a questo - ha proseguito parlando del match -. Il loro attacco è formidabile. Purtroppo io i miei attaccanti non li ho mai potuti schierare insieme... Loro comunque hanno giocatori che mi piacciono molto, come Mertens. Numericamente e qualitativamente sono probabilmente i migliori".

La partita di giovedì ha lasciato buone sensazioni: "Abbiamo centrato la qualificazione, anche se avrei preferito chiudere il discorso per il primo posto. E' un bel traguardo, seppur minimo, ed è stato bello arrivarci con due giornate d'anticipo". Poi una battuta sulla prestazione di Marin: "Mi è piaciuto molto, ma le considerazioni sono da fare anche in base al livello degli avversari. E' un giocatore che fisicamente deve crescere molto". Più complicato invece il discorso per Gomez: "Deve stare tranquillo, ha la fiducia di tutti. Fino alla finalizzazione ha fatto una grande partita, tornerà ad essere il giocatore che abbiamo sognato". "Il programma lo sta portando avanti bene. Ha volontà in allenamento, la qualità poi ritornerà. Non deve perdere convinzione, la strada è quella giusta - ha aggiunto Montella -. In termini qualitativi ci aspettiamo di più, ma sta percorrendo la via giusta. Mi è stato detto che la completa guarigione dopo il suo infortunio arriva dopo tre partite giocate in modo ravvicinato".

Quanto alle dichiarazioni di, il tecnico viola vuole dare qualche precisazione: "Quando uno parla lo fa anche rivolgendosi a se stesso. E' stata una presa di coscienza importante, un monito per sè e per la squadra. Ad averne di giocatori così. Per me lui è straordinario, è inevitabile che stia andando verso la fine della carriera, ma adesso è ancora fondamentale per noi. E' chiaro che prendendosi dei rischi può commettere qualche errore, ma siamo noi a chiedere ad alcuni giocatori di prendersi questi rischi". Infine capitolo Vargas e: "Sono contento di, ha personalità ed esperienza. Per noi adesso è importante, ha caratteristiche diverse dagli altri centrocampisti. Mati sta bene. Non credo abbia snobbato la Nazionale. Si è operato perché stava male, ha fatto la scelta giusta".