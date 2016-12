Montella su Neto: "Che amarezza, non c'è riconoscenza" 

19:38 - Neto non rinnova con la Fiorentina e tocca a Montella fare chiarezza: "Il calcio non finisce mai di insegnarti e darti esperienze: a livello umano c'è grande amarezza ma sono situazioni di calcio che sono sempre esistite ed esisteranno. La parte professionale è diversa, dovrò valutare senza farmi condizionare. La cosa è stata ufficializzata un po' troppo presto. La riconoscenza nel calcio non c'è e non dobbiamo nemmeno aspettarcela".

Ora c'è da capire chi difenderà i pali della Fiorentina: "Premesso che ho parlato con Andrea Della Valle e non ci sono state imposizioni di nessun tipo, anche da parte sua c'è grande amarezza. La scelta mia deve essere fatta a 360°. Oggi ho le idee molto più chiare rispetto a ieri. La mia scelta non sarà definitiva ma devo valutare il male minore. Quando si è contestati si accetta con molta più facilità se si è scarsi. Non ho problemi a far giocare un giocatore in scadenza, in questo caso però è diverso perché la cosa è stata detta troppo presto, è stato creato un problema e si tratta di un ruolo delicato. Sulla professionalità di Neto non ho dubbi, mentre ho qualche perplessità in più sulla sua mentalità. Tatarusanu però è un grandissimo portiere".

Si passa al capitolo attacco: "Mutu? Mi è sempre piaciuto tantissimo come calciatore ma dalla società non ho saputo più nulla: bisogna vedere come sta fisicamente. A me però servono giocatori pronti. Diamanti? Ha le caratteristiche per giocare insieme a Gomez. Mario incedibile a gennaio? Penso di sì, abbiamo aspettato fino ad oggi che segnasse, vederlo segnare con un'altra maglia sarebbe una beffa".



DELLA VALLE: "NETO MI HA FERITO"

"Questa situazione mi ha tanto ferito a livello umano lasciandomi una profonda amarezza. So bene che sono situazioni che nel calcio succedono spesso ma faccio fatica ad accettarlo". Così Andrea Della Valle all'Ansa sulla decisione di Neto di non accettare la proposta di rinnovo della Fiorentina: in tal modo il portiere brasiliano, accostato a Juve, Inter, Roma e Liverpool, si svincolerà a giugno a parametro zero.