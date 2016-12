Montella saluta la Fiorentina: "Grazie ai Della Valle"

Vincenzo Montella è il nuovo allenatore della Sampdoria . Ma prima dell'annuncio e della firma con i blucerchiati, l'allenatore ha voluto salutare e ringraziare la Fiorentina e la famiglia Della Valle, che non ha preteso il pagamento della clausola per liberarlo : "La Fiorentina ha rappresentato una tappa fondamentale nella mia crescita professionale, ci tengo a ringraziare di cuore la famiglia Della Valle per l'opportunità che mi è stata data nei tre anni vissuti insieme così ricchi di soddisfazioni".

"Mi dispiace - aggiunge Montella - per la società e il popolo viola se la brusca interruzione del rapporto può aver creato iniziali problemi di gestione ma la bravura degli addetti ai lavori ha fatto ottenere risultati meritati. Adesso non è il tempo per stare a discutere di eventuali incomprensioni che non potranno mai cancellare lo splendido ricordo che porto nel mio cuore di questi tre anni. Mi piace ricordare solo le tante cose belle fatte insieme, le gioie indelebili che abbiamo vissuto, il percorso di crescita cui ho contribuito nel mio piccolo. Adesso che le incomprensioni sono state superate, voglio ribadire la mia riconoscenza alla famiglia Della Valle che ha agito con intelligenza e buon senso. Infine un ringraziamento sincero ad Alessandro Lucci e al Presidente Cognigni per la mediazione e per il sostegno nei momenti difficili. Auguro di tutto cuore - conclude l'allenatore - le migliori fortune alla Fiorentina e ai propri tifosi che porterò sempre nel mio cuore con affetto vero".