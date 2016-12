Montella non si ferma più: "La Roma? Dimenticata, pensiamo all'Udinese"

18:01 - Nemmeno il tempo di archiviare l'exploit dell'Olimpico e la qualificazione ai quarti di Europa League che per la Fiorentina è di nuovo il momento di superare un ostacolo importante per mettere un ulteriore tassello su una stagione fin qui brillantissima. Lo pensa Vincenzo Montella che, in vista della gara di Udine, dice: "E' una gara importante: ora è il momento di concentrarsi e di accelerare. Dobbiamo essere competitivi su tre fronti".



Già, su tre fronti, cercando di non pensare a quanto si è raggiunto per inseguire nuovi obiettivi: "La squadra ha già dimenticato la vittoria di giovedì - assicura il tecnico viola -. La mentalità vincente va acquisita pensando a vincere la partita successiva. Domani ci giochiamo qualcosa di veramente importante per il campionato, va dimenticato tutto il resto. Inseguiamo sogni gloriosi, non possiamo più permetterci di sbagliare".Anche perché il bello viene adesso: "Ci siamo meritati di essere in corsa su tre fronti ed è nostro dovere essere competitivi sempre. E' una responsabilità verso noi stessi. Non ci facciamo travolgere dall’euforia, la lasciamo ai tifosi, anche se a giuste dosi ci può far bene, senza perdere l’equilibrio. L'unità d'intenti c'è sempre stata, la crescita netta è un percorso che parte da lontano. Che sia un gruppo sano e unito lo si è visto dai primi giorni. La squadra ha sempre dimostrato una continuità nella crescita, anche con qualche stop. Ci aspettiamo che le altre squadre studino i nostri punti deboli. La squadra è cresciuta nella gestione della partita. Giocando con Salah possiamo permetterci di giocare in un altro modo, aspettando e ripartendo".

Già, Salah, il grande protagonista del momento straordinario della Fiorentina: "Salah sta facendo cose straordinarie, l'altra sera meritava il gol. Si è integrato bene in squadra, ma è proprio il gruppo che ha sta giocando bene raggiungendo la giusta mentalità. Gli altri? Pizarro sta bene, si è allenato con la squadra ed è convocato. Per quanto riguarda la nazionale cilena, non so se cambieranno idea. Diamanti? E' cresciuto di condizione. Contro il Milan ci furono ci scelte diverse, soprattutto legate alla condizione. Lui è un calciatore importante, è disponibile, non è cambiato niente da quando è arrivato. Gomez? Un paio di settimane di stop non sono tante quando hai un livello di condizione elevata come la sua. Non so quanti minuti ha nelle gambe, ma è completamente a disposizione. Babacar? Sta bene, ma deve crescere ed è mio dovere aiutarlo a farlo. La formula vincente è mettere le qualità del singolo a disposizione della squadra, valorizzando ogni calciatore senza snaturarlo".

Fatto sta che, con qualunque giocatore in campo, la Fiorentina è uno spettacolo: "La gara più bella? Non lo so. Io mi diverto allenare questi calciatori e vedere le partite, già questa è una vittoria, ma a me non basta e nemmeno al gruppo dovrebbe bastare. Adesso è il momento di accelerare e di concentrarci sul presente, testa all’Udinese. Per quanto conosco Di Natale credo non si farà influenzare da nessuno sul ritiro. È un grande calciatore, ha qualità importanti, ma l’Udinese è un collettivo interessante. Andiamo su un campo in cui da calciatore mi ha dato grande soddisfazione, ma da allenatore no. Domani sarà difficile al di là di Di Natale".

Resta il tempo per un'analisi dell'avversaria: "Il mio rapporto con Stramaccioni? La nostra amicizia - dice - è rimasta intatto. La sua Udinese è una squadra estremamente compatta, con giocatori di temperamento e fisicità, pericolosa sui calci piazzati. Sa soffrire, temo le giocate in velocità in attacco e negli esterni, è una squadra completa nella sua dimensione".

Montella chiude con un pensiero per i suoi giocatori: "Questo è un gruppo sano sotto tutti i punti di vista, che ha vinto poco in relazione alle potenzialità. È uno spogliatoio che sa di poter raggiungere degli obiettivi con determinate caratteristiche. C’è tanta voglia di vincere da parte mia e loro".