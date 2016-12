Montella: "Nazionale? Se mi contattano, ci penso"

Nazionale, perché no. L'allenatore della Sampdoria, Vincenzo Montella, non si è tirato indietro una volta accostato al ruolo di ct successore di Conte con l'Italia: "Contatti con la Figc non ce ne sono stati, quando ci saranno ci penserò. Allenare la Nazionale sarebbe un vanto". In Azzurro intanto potrebbe finire Viviano: "Fosse per me Emiliano sarebbe il vice di Buffon. Qui alla Samp ha trovato il suo ambiente ideale".