Vincenzo Montella riporta il sereno in casa Milan: "La squadra è compatta e contro il Bologna dobbiamo tirare fuori il nostro orgoglio". Poi Bacca è stato l'argomento del giorno della conferenza: "Le sue scuse? Belle, ci ha parlato e ha riconosciuto il suo sbaglio. Ci porta fuori a cena e devo decidere se andare in un ristorante stellato o in una pizzeria". L'attacco si è incartato: "Abbiamo idee, ma dobbiamo essere più presenti in area".