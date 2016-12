Montella: "Brutta Fiorentina, ma in Europa non sbaglieremo"

19:02 - Napoli-Fiorentina, le due facce italiane verso l'Europa League, giovedì: gli azzurri a Wolfsburg, i viola a Kiev. Stati d'animo opposti: il Napoli che riemerge, la Fiorentina che è ancora sotto l'effetto Juventus-Coppa Italia. A fine partita, per capire. Parla Montella. Non Benitez, né quelli del Napoli. La pace coi tifosi è celebrata, quella con giornali, radio e tivu no: silenzio stampa che rimane.

Ecco Montella.

"Preoccupato per giovedì a Kiev? Preoccupato il giusto, ma quello che dovevamo pagare dopo la delusione di Coppa Italia, l'abbiamo pagato qui al San Paolo. In Europa non possiamo permetterci di sbagliare, ci siamo conquistati tanti impegni solenni e non dobbiamo sbagliare".

Cosa è accaduto a questa Fiorentina, all'improvviso? "E' stata una brutta sconfitta, partita giocata senza velocità, senza anima, senza la testa che ci voleva. Si deve dare di più, lo sapevamo e non ci siamo riusciti, la partita con la Juventus si è fatta sentire, per la fatica e la delusione accumulate, e di fronte c'era un Napoli ricco di grandi giocatori".

E ancora: "In due settimane, dopo la sosta, non è cambiato niente a livello fisico. E' cambiato qualcosa a livello mentale, ma qui a Napoli credo e spero che si sia superata la difficoltà. Ora, ripeto, non possiamo più sbagliare"

Sul fronte Napoli, da segnalare una curiosità legata al gol-fantasma di Higuain. Fra il primo e il secondo tempo, al rientro in campo, l'arbitro Damato ha accompagnato il Pipita e una pacca sul petto del direttore di gara al centravanti viene interpretata come un gesto di "scuse" per quel pallone entrato in porta, ma non visto. Giovedì il Napoli è a Wolfsburg: per vendicare l'Inter.

E a proposito della settimana di ritiro imposta da De Laurentiis, i giocatori del Napoli dopo la partita sono tornati a casa. Ma domattina raduno a Castelvolturno e poi ritiro confermato da parte di AdL.