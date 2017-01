Montella avvisa la Juve: "Ho già vinto allo Stadium, so come si fa"

Dopo il ko col Napoli, il Milan riparte dal big match di Coppa Italia con la Juve . E Montella avvisa i bianconeri. "Vogliamo giocarci le nostre chance . Ho già vinto allo Stadium, so come si fa... ". Poi sul nuovo arrivato Deulofeu : "Ha un talento infinito che non ha espresso pienamente. Vedremo col transfer, ma lo porteremo a Torino ". Niente Juve invece per Niang : " E' distratto, non lo convoco. Sta decidendo se andare via ".

LE PAROLE A MILAN TVLa partita col Napoli

"Ho rivisto la partita e letto i dati, che vanno interpretati. Provo a dirvene qualcuno. Il Napoli fa grandi cose da anni ed è una squadra che fa molto fraseggio corto e che pressa molto alta. Vedendo i dati, oltre che la partita, ci siamo accorti che abbiamo avuto il 57% di possesso palla, abbiamo avuto una netta supremazia territoriale tenendo il baricentro molto alto, abbiamo avuto circa 100 passaggi in più di loro e siamo stati più pericolosi di loro. Non credo sia mai successo al Napoli negli ultimi anni. Naturalmente dispiace per il risultato, ma ci deve dare convinzione. Sono contentissimo della prestazione offerta dai ragazzi anche sul piano temperamentale, soprattutto dopo un inizio così, per meriti più degli avversari che per demeriti del Milan. Ci stiamo avvicinando alle migliori, il cammino è quello giusto".



Capitolo Deulofeu

"A Montella piacciono i calciatori forti, se giovani meglio. Noi l'abbiamo preso perchè abbiamo voglia di farlo giocare e ci auguriamo che possa esprimere il suo talento come invece non ha sempre fatto come avrebbe potuto in passato. Se anche non arriva il transfer lo convochiamo comunque".