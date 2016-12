Montella allontana il Milan: "Solo gossip"

12:48 - Parole, parole, parole. E zero fatti. Vincenzo Montella liquida così i rumors sul suo futuro: "Il Milan? Ho imparato sulla mia pelle che fare l’allenatore vuol dire gestire anche il gossip - dice il tecnico della Fiorentina -. Se fai bene sei subito accostato ad altri club. Per ora è assolutamete solo gossip". Già, gossip, anche se il suo nome circola e continua a circolare. Insieme a quello di Mihajlovic, Sarri, Ventura, Di Francesco ed Emery.

Per ora, però, perché c'è quel per ora che lascia aperta la porta. Uno spiraglio e niente più, perché se è vero che Montella piace molto al Milan e in particolare a Silvio Berlusconi, è altrettanto innegabile che l'eventuale trattativa non sarebbe affatto semplice. C'è la questione della clausola rescissoria e c'è la voglia dei Della Valle di non privarsi di un tecnico che ha cambiato la storia recente della Viola. Ecco, appunto, la Fiorentina. "In questi tre anni abbiamo fatto cose incredibili, ottenuto importanti vittorie anche senza alzare un trofeo - dice Montella ad Agon Channel -. Adesso c’è da capire se c’è la volontà di vincere qualcosa di importante, ed in quel caso sarà necessaria qualche risorsa in più, oppure cercare di fare il possibile come è stato fatto fino ad ora. C’è da capire dove si vuole arrivare con estrema chiarezza da parte di tutti". Come dire: bene così, ma se si vuole costruire una squadra vincente sarà necessario investire. "Detto ciò - continua il tecnico viola -, siamo in corsa su tre fronti e proveremo ad andare fino in fondo, perchè abbiamo fatto finora cose importanti, ma ancora non abbiamo niente in mano. La Dinamo Kiev? E’ una squadra ben strutturata fisicamente e dispone di ottimi giocatori. Inoltre l’ambiente è particolare, sarà una qualificazione al 50% per entrambe. Salah? Si era già messo in mostra nel panorama internazionale, soprattutto al Basilea nessuno però si aspettava un impatto così decisivo da subito”.