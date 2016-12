Montella: "È stata la nostra miglior partita"

La sconfitta per 3-1 contro il Chelsea non preoccupa Vincenzo Montella . L'allenatore, dopo la partita, si è detto soddisfatto del suo Milan : "È stata la miglior partita del nostro precampionato, contro un avversario di grande livello. Abbiamo condotto la gara, abbiamo avuto molte occasioni, ne ho contate 4-5 nitide dove avremmo potuto fare altri gol. Per 70 minuti non ho visto differenza fra le due squadre, anzi mi è piaciuto di più il Milan".

"Sono davvero soddisfatto per la prestazione. Dispiace per il punteggio finale, ma il dispiacere domattina passa e la prestazione resta, lo dico con grande convinzione. Non dimentichiamo che avevamo di fronte una signora squadra e un grande allenatore. Noi però stiamo crescendo e quindi sono soddisfatto. Dite che vengo considerato il valore aggiunto di questa squadra? È bello sentirlo dire, ma non mi piace parlare di me stesso", ha detto il tecnico rossonero.