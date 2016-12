Mondiali: Qatar 2022 si giocherà dal 21 novembre al 18 dicembre

Il Mondiale di calcio organizzato in Qatar nel 2022 si giocherà in autunno. Lo ha confermato la FIFA annunciando che la competizione più importante a livello di nazionali avrà inizio il 21 novembre e durerà per i successivi ventotto giorni fino al 18 dicembre, giorno della finale. L'annuncio è arrivato al termine della riunione di due giorni del Comitato Esecutivo che ha approvato il calendario internazionale per il 2018-2024.