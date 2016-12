Mondiali Qatar 2022: finale il 18 dicembre

19:45 - E' ufficiale: i Mondiali di calcio del 2022 in Qatar si disputeranno in inverno, tra novembre e dicembre. Lo ha stabilito il comitato Esecutivo della Fifa, riunitosi a Zurigo. Il torneo avrà inizio il 21 novembre, mentre la finale si giocherà il 18 dicembre, qualche giorno prima dunque di Natale. Per la prima volta da quando esiste l'attuale formato a 32 squadre, la competizione mondiale durerà soltanto 28 giorni.

La scelta della Fifa stravolge completamente i calendari di Nazionali e soprattutto club non solo per la stagione 2022-23, ma anche per quella precedente e successiva. Il torneo in Qatar inizierà dunque a metà novembre, con finale un mese dopo e serie conseguenze su campionati, competizioni europee e qualificazioni internazionali. Finale il 18 dicembre nel giorno dell'indipendenza qatariota: e ora staremo a vedere quale sarà la reazione dei club all'ennesima trovata di Blatter...