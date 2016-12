Mondiali 2018: Messi-show, Argentina-Colombia 3-0

La scossa c'è stata dopo il pesante sfogo di Messi per la brutta sconfitta contro il Brasile. E a suonare la sveglia per i compagni nella lunga strada che porta ai Mondiali 2018 è stato proprio lui, la 'Pulce'. La prima rete è un capolavoro: un millimetrico calcio piazzato contro il quale nulla può il bel volo di Ospina. Poi i due passaggi-gol: il primo, al 23', un cross dalla fascia destra pennellato sulla testa di Pratto, che a centro area non si fa scappare l'occasione. Ancora più spettacolare il secondo. All' 84' Messi approfitta di un'incertezza in difesa di Murillo, Higuain (entrato al posto di Pratto) è in ritardo ma ci pensa Di Maria a insaccare. Dimesso l'atteggiamento della Colombia: si salva solo Cuadrado, mentre nessun pericolo arriva da James Rodriguez e da Falcao. Con questa vittoria l'Argentina sale a 19 punti nel girone di qualificazione: quinto posto alle spalle di Brasile, Uruguay, Ecuador e Cile.