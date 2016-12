20 dicembre 2014 Mondiale per club: trionfo del Real Madrid I merengues battono 2-0 il San Lorenzo in finale e raggiungono quota 18 trofei internazionali come Milan e Boca Tweet google 0 Invia ad un amico

Scrivi al Tgcom24

Stampa

13:18 - Con i gol di Sergio Ramos e Bale, il Real Madrid batte 2-0 gli argentini del San Lorenzo nella finale disputata a Marrakech in Marocco e conquista il Mondiale per club. Con questo successo il club spagnolo tocca quota 18 trofei internazionali conquistati, raggiungendo Milan e Boca Juniors. Per Ancelotti è il 31° titolo nella sua carriera di giocatore e allenatore. Per i merengues è la 22.a vittoria consecutiva tra campionato e Coppe.

Per il Real un successo più complicato di quanto pronosticato alla vigilia. Il San Lorenzo gioca senza timori reverenziali e impedisce agli avversari di sviluppare le loro trame di gioco. A risentirne è lo spettacolo, la gara è nervosa e l'arbitro è costretto a intervenire più volte per calmare gli animi. Al Real serve una sortita offensiva di Sergio Ramos per mettere la partita in discesa: al 37' il centrale spagnolo svetta sull'angolo di Kroos e di testa mette dentro l'1-0. Per il difensore, già a segno nella semifinale contro il Cruz Azul, un'altra rete pesante dopo quelle realizzate a Bayern Monaco e Atletico Madrid nella cavalcata verso la Decima. Il raddoppio al 51' arriva su una 'papera' di Torrico: il portiere argentino si fa passare sotto le braccia un sinistro senza pretese di Bale.

Il Real Madrid infila la 22esima vittoria consecutiva del suo 2014 da sogno e arricchisce la sua strepitosa bacheca con il suo primo Mondiale per Club, trofeo che si aggiunge alle tre Coppe Intercontinentali vinte con la vecchia formula.



"Tutto questo è incredibile, indimenticabile. Siamo felici di aver terminato l'anno con questo titolo mondiale, però dobbiamo continuare così: quindi mi auguro e voglio che il 2015 del Real Madrid sia come il 2014". E' questo il primo commento di Carlo Ancelotti, da Marrakech, alla nuova impresa dei merengues. "E' un ottimo momento - ha proseguito Ancelotti - e sono felicissimo di essere arrivato in questo club e aver vinto la Champions al mio primo anno, e ora il Mondiale. I gol di Sergio Ramos nelle finali? E' vero, ma preferisco parlare del nostro collettivo".