Mondiale per Club: trionfo Barcellona, River Plate annichilito

Come da pronostico il Barcellona asfalta il River Plate e conquista il titolo del Mondiale per Club Fifa 2015. La gara si gioca su buoni ritmi e le due squadre non risparmiano anche qualche contatto duro ma le occasioni sono poche, fatta eccezioni per le conclusioni da fuori area di Messi e Dani Alves per i blaugrana, e di Mora e Alario per gli argentini. Alla prima vera accelerazione però il Barcellona passa e al 36' fa 1-0: cross di Dani Alves, sponda di testa di Neymar e perla di Messi che manda al bar il difensore con una finta di corpo e col destro al volo trafigge Barovero.



Nella ripresa non c'è storia. Il River Plate alza il baricentro e si sbilancia, e il Barcellona colpisce. Al 49' Busquets recupera e rilancia subito, la difesa argentina è messa male, Suarez si infila e non sbaglia a tu per tu con barovero per il 3-0. La squadra di Luis Enrique non smette di attaccare, Barovero para, poi è Sanchez a salvare sulla linea il tiro di Messi diretto nel sacco dopo un'azione da Playstation. Al 68' il tris arriva, ancora con Suarez: splendido colpo di testa ad incrociare del 'Pistolero' che devia il cross delizioso di Neymar. Nel finale c'è tempo anche per un'emozione targata River Plate: è firmata dal baby Driussi il cui sinistro dal limite è deviato sul palo da Bravo.



Sugli scudi Messi, al 24esimo gol su 26 finali giocate, e Suarez, con 24 gol stagionali e 5 al Mondiale per Club (doppietta in finale dopo la tripletta in semifinale). Per il Barcellona è il terzo trionfo al Mondiale per Club dopo i successi nel 2009 e nel 2011. Luis Enrique solleva il quinto titolo stagionale: all'appello manca solo la Supercoppa di Spagna.